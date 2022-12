Pubblicate da Inail con la circolare n. 43 del 2 dicembre 2022 istruzioni per le domande per l’accesso al Fondo Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali 2021 e 2022. Circolare emessa successivamente alla pubblicazione del decreto 30 settembre 2022 GU 17 novembre 2022.

Il Fondo dispone di 10milioni per ciascuno degli anni previsti. Le domande dovranno essere presentate entro il 16 gennaio 2023 e dovranno riguardare sentenze e verbali depositati entro il 31 dicembre 2020 o 2021 rispettivamente per le istanze 2021 e 2022.

Ricordiamo i destinatari del fondo:

“a) gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli articoli 536 e seguenti del codice civile.

b) le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali”.

I primi per presentare domanda dovranno inviare il modulo Domanda Erede lavoratore deceduto, i secondi Domanda Autorità di

sistema portuale e prospetto riepilogativo. Entro il 16 gennaio 2023, all’indirizzo pec dcra@postacert.inail.it.

L’importo della prestazione sarà fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inail entro 60 giorni dalla scadenza dell’invio delle domande.

