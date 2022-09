Firmato dal ministro del Lavoro Orlando il 21settembre il decreto ministeriale che definisce i criteri per l’erogazione del Fondo per le vittime dell’amianto lavoratori portuali per gli anni 2021 e 2022.

Stanziati 20 milioni di euro, 10 per ciascuno degli anni interessati. Il decreto è stato inviato al Ministero dell’Economia, le domande a Inail potranno essere presentate entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Il fondo riguarda gli eredi destinatari di risarcimento definito con sentenza esecutiva o conciliazione.

