Amianto. Pubblicata da Inail la circolare n.14 del 4 aprile 2023 con indicazioni e scadenze per prestazione aggiuntiva alla rendita diretta e per la prestazione una tantum per esposizione non professionale.

La circolare riporta chiarimenti a seguito delle modifiche apportate a entrambe le misure della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Nel primo caso, ovvero per la prestazione aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata, si tratta dell’aumento della stessa a partire dal 1° gennaio 2023 nella misura del 17%. Verrà erogata dal rateo di aprile, con conguaglio per i tre mesi precedenti.

Inail ricorda che per la prestazione aggiuntiva non deve essere presentata alcuna istanza.

Una tantum

Prestazione una tantum malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi. L’importo dal 2023 viene elevato a 15mila euro. Riguarda gli eventi accertati dal 1° gennaio 2023.

La prestazione in questo caso è su domanda e la circolare riassume le modalità di presentazione. La domanda deve essere inviata entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.

Riferimento la circolare Inail 27 settembre 2021, n.25.

