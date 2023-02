Il ruolo dei servizi di prevenzione. Questo l’argomento affrontato da Eu-Osha in un nuovo documento segnalato il 28 febbraio 2023.

Servizi/esperti di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro in Europa. Il testo, in inglese, si occupa del ruolo dei servizi di prevenzione negli ambienti di lavoro e di quanto possano essere necessari per la gestione della salute e sicurezza.

Punti di forza, lacune e necessità dei ruoli, prassi per la sicurezza e sfide per stakeholders, istituzioni e per la ricerca.

Le differenze tra i Paesi Ue.

