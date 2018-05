ROMA – Napo, schede informative consigli. Oggi 31 maggio 2018 l’Organizzazione mondiale della sanità celebra la “Giornata mondiale senza tabacco”. In occasione del World No Tobacco Day Eu-Osha ha raccolto video e documenti utili a comprendere i rischi derivanti dal fumo negli ambienti di lavoro.

Eu-Osha ha raccolto le guide e le schede (anche in italiano) pubblicate negli anni sul tema luoghi di lavoro senza fumo. Consigli per lavoratori e datori di lavoro, per i fumatori e per i non fumatori. Quindi due video, uno con Napo protagonista, Napo in… i polmoni al lavoro e I posti di lavoro sani sono posti di lavoro senza fumo!

#NoTobacco

Il tema dell’Oms per #NoTobacco 2018 è Tobacco Breaks Hearts. In evidenza il rapporto tra il fumo di tabacco e il rischio malattie cardiovascolari.

Info: Eu-Osha, #NoTobacco, luoghi di lavoro senza fumo

