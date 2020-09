Eu-Osha ha raccolto in un post informazioni e link sulla vaccinazione influenzale e l’utilità che può ricoprire per i luoghi di lavoro, in particolare in quello sanitario, la sua importanza nell’epidemia covid.

La pagina riporta linee guida e campagne sulla vaccinazione pubblicate dall’ECDC, dall’Organizzazione mondiale della sanità e quindi segnala ancora una volta l’area Eu-Osha dedicata alle informazioni sulla pandemia Covid: Ambienti di lavoro sani e sicuri fermano la pandemia. Lavoro a distanza, agenti biologici, risorse e orientamenti EU.

“La pandemia di Covid-19 è una delle maggiori sfide che le società e le imprese stanno affrontando. Sarà possibile superare questa sfida solo lavorando insieme per fermare la diffusione della malattia e creando ambienti di lavoro sani e sicuri sia per i telelavoratori a domicilio sia per coloro che fanno ritorno nel proprio luogo di lavoro abituale“.

Info: Eu-Osha, vaccinazione antinfluenzale, fermiamo la pandemia

