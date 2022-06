Indetto da Ela Agenzia europea per il lavoro un bando per la raccolta di buone prassi che interessino il trasporto su strada e il lavoro stagionale.

Il bando riguarda amministrazioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, istituzioni di sicurezza sociale, società civile e parti sociali.

Per quanto riguarda il trasporto su strada l’iniziativa richiama l’attenzione sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro, la protezione sociale, la concorrenza leale, il rispetto delle regole, valutazione e prevenzione dei rischi.

Sul lavoro stagionale le tematiche segnalate sono la capacità di informare i lavoratori sui diritti e sulle norme UE in merito alla mobilità, soluzioni digitali innovative per le pratiche transfrontaliere, come informare gli utenti finali.

Qui il bando completo e il link per l’invio delle proposte.

Le buone prassi saranno valutate in base ai seguenti criteri: successi e riconoscimenti, efficacia dei costi, trasferibilità, sostenibilità, innovazione. digitalizzazione.

Scadenza 15 ottobre 2022.

Opuscoli sul distacco e sui tempi di guida

Ancora in merito ai trasporti, l’Agenzia ha pubblicato il 21 giugno due opuscoli informativi per i conducenti e per gli operatori del settore. Entrambi in inglese ma che a breve saranno tradotti nelle lingue UE per essere diffusi online e in modalità cartacea durante le ispezioni.

Sono:

Autisti distaccati – conosci i tuoi diritti e doveri , sul distacco dei lavoratori e su quanto occorra per essere in regola:

, sul distacco dei lavoratori e su quanto occorra per essere in regola: Regole sui tempi di guida e di riposo, sul Pacchetto mobilità 2022, periodi di riposo e tempi giornalieri, settimanali, quindicinali, la regola dei 12 giorni per il trasporto passeggeri, i casi di trasporti su treni e traghetti.

