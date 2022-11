#StradadellaSicurezza. Questa la nuova campagna di comunicazione sugli incidenti stradali e sulla prevenzione lanciata da Inail e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims). Campagna dati e contenuti video e informativi.

L’iniziativa è rivolta in particolare al settore dei trasporti, autotrasportatori e gestori di aziende, figure addette alla prevenzione. Punta l’attenzione su quanto comportamenti da evitare durante la guida e apparentemente abituali possano essere causa di incidenti. Per “promuovere la cultura della sicurezza stradale e delle migliori pratiche in un settore già particolarmente impegnato in questa direzione”.

75mila nel 2021 le denunce di infortunio registrate da Inail con coinvolgimento di un mezzo di trasporto, 13% del totale; 93 mila nel 2019 e simili i numeri degli anni precedenti. 415 le denunce di infortuni con esito mortale con coinvolgimento di un mezzo di trasporto, ovvero il 30% di tutti gli infortuni con esito mortale del 2021.

628 gli incidenti con autotreni e autoarticolati sulle autostrade italiane rilevati dalla Polizia Stradale nei primi sei mesi del 2022, il 15.9% del totale degli incidenti stradali.

Inail ricorda alcune delle cause di incidete alla guida: distrazione, mancata precedenza, velocità elevata, sonnolenza e stanchezza. “La prevenzione passa innanzitutto attraverso il comportamento corretto del conducente nel pieno rispetto del Codice della Strada, dall’osservanza dei limiti di velocità e dei tempi di guida e di riposo, alle azioni volte a mantenere inalterato il proprio stato psico-fisico e a garantire la funzionalità dell’automezzo, dal rispetto delle norme sull’utilizzo dei telefoni cellulari fino alla pianificazione dei percorsi, tenendo conto delle condizioni della strada e dei fenomeni meteorologici avversi”.

