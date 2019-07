Viabilità Italia. È stato presentato il 18 luglio a Roma nella sede del Ministero dell’Interno il piano per il traffico, le previsioni, la sicurezza per l’estate 2019. Programma comune di vigilanza e informazione condotto da Polizia di Stato, Carabinieri, Polizie locali, Aiscat e Anas.

Il piano Viabilità Italia informa come di consueto i cittadini attraverso il calendario degli esodi estivi con i bollini rosso e nero a segnalare le giornate più affollate (bollino nero sabato 3 e sabato 10 agosto, bollino rosso ultimo fine settimana di luglio e i restanti fine settimana di agosto); le informazioni sui cantieri, l’elenco degli itinerari alternativi, i presidi di assistenza, i divieti per per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate, le frontiere, le informazioni sulle infrastutture ferroviarie.

Questo il vademecum In viaggio con noi… estate 2019, con tutti i consigli per la sicurezza rivolti ai viaggiatori, le buone pratiche da osservare prima e durante gli spostamenti, i comportamenti corretti e utili alla prevenzione.

#seisicuro

In occasione del piano viabilità estiva 2019 è stata infine lanciata dalla Polizia di Stato la campagna video #seisicuro che affronta argomenti come: uso dello smartphone, eccesso di velocità, cinture di sicurezza, alcool e droghe. Testimonial Dario Vergassola.

Info: Ministero Interno presentato piano Viabilità Italia estate 2019

