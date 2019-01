Pubblicate dal Ministero dell’Interno le indicazioni riguardanti il Piano neve 2018/2019, informazioni per la viabilità sicura in inverno e in caso di ghiaccio, neve, condizioni meteorologiche avverse.

Quattro i punti trattati dal piano e per i quali vengono pubblicati online documenti mappe e ordinanze:

mappatura di aree e nodi della rete stradale più critici ;

; aree con ordinanze di pneumatici invernali o catene a bordo;

le Linee guida per la gestione coordinata delle emergenze invernali su aree geografiche vaste con interessamento di più concessionarie autostradali (terminologie univoche, procedure condivise, ottimizzazione informazione utente; coordinamento provvedimenti; piano emergenza e codici ZERO, VERDE, GIALLO, ROSSO, NERO);

tratte e aree di stoccaggio per i mezzi superiori alle 7,5 t.

Il Ministero invita i viaggiatori a informarsi su traffico e condizioni meteo e verificare lo stato della propria vettura. Qui i comunicati di Viabilità Italia su traffico e meteo.

Informazioni in tempo reale

Ricordiamo i principali riferimenti per info su traffico e viabilità:

.C.i.s.s. (numero gratuito 1518),

Isoradio e Onda Verde sulle reti Radio-Rai e Televideo;

Anas e numero unico 800.841.148.

Ferrovie:

www.rfi.it;



www.trenitalia.com,



numero verde 800 89 20 21.

Info: Ministero Interno, Piano neve 2018/2019

Ti potrebbe interessare