ROMA – Esonero contributivo trasporto internazionale. Sono state pubblicate da Inps con la circolare n.167 del 10 novembre 2017 indicazioni operative per i datori di lavoro nel settore trasporti per la richiesta del beneficio introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 art. 1, comma 651. Riduzione dell’80% dei contributi previdenziali per conducenti su rotte internazionali equipaggiati con tachigrafo digitale.

Requisiti e beneficio

La riduzione spetta ai datori privati per i contributi (non Inail) in merito a conducenti impegnati almeno per 100 giorni nel trasporto internazionale. Possono richiederlo anche le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto in forma subordinata ex art. 1, co. 3, Legge n. 142/2001; altre imprese che svolgono trasporti in conto proprio a prescindere dal settore di appartenenza; imprese per trasporto di persone e “tutte le imprese che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali”.

Si ricorda che l’esonero “può trovare applicazione, come espressamente previsto dalla norma, esclusivamente nei riguardi dei soggetti che usufruiscono dell’aiuto di stato nei limiti deli importi de minimis, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di importanza minore (regime generale)”. Aiuti de minimis.

Per quanto riguarda il calcolo delle 100 giornate devono essere considerate anche quelle nazionali che rientrano in tragitti internazionali e qualora siano stati impegnati più conducenti a tratta spetta a ognuno di questi. Inps e Ministero Trasporti verificheranno i presupposti compresa l’indispensabile presenza del tachigrafo.

Come anticipato non rientrano nel beneficio il contributo dovuto a Inail e altri elencati dalla circolare tra i quali: fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto; contributi di solidarietà; contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.

Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni. Le giornate vanno calcolate dal 2016, l’esonero è nel triennio 2016-2018 e per ogni conducente decorre dal mese successivo a quello del raggiungimento delle 100 ore fino a novembre 2018. Sono stati stanziati a sostegno della misura 65,5 milioni per il 2016, 0,5 per il 2017 e 0,5 per il 2018.

Domanda

La domanda va inviata dal datore di lavoro attraverso la procedura telematica TRANS.IT su DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente e Inps risponderà entro 48 ore con il calcolo del beneficio.

La circolare riporta i dettagli della compilazione del flusso UniEmens e le necessarie istruzioni contabili.

Info: Inps circolare 167 del 10 novembre 2017 esonero trasporto internazionale

Ti potrebbe interessare