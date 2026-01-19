Ambienti di lavoro sani e sicuri 2025. Pubblicati da Eu-Osha i materiali, le sintesi, le relazioni tratte dal vertice di Bilbao dello scorso dicembre con il quale si è chiusa la campagna 2023-25, sui lavoro sane e sicuro nell’era digitale.

Questo il sito del summit che raccoglie tutti i contributi e i momenti salienti.

L’Agenzia ricorda il tema della prossima edizione della campagna per il triennio 2026-28 e che verrà lanciata ad ottobre. Sarà Insieme per la salute mentale sul lavoro.

Ti potrebbe interessare