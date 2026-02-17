Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 2025 con Decreto del 24 dicembre 2025 le Norme tecniche per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi ritenuti funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032.

Il decreto riguarda gli impianti sportivi definiti individuati dall’art. 9-ter del decreto-legge 30 giugno

2025, n. 96, di nuova costruzione e “già esistenti e adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nonché ai progetti relativi agli impianti sportivi di cui al predetto comma che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già approvati dal comune o da altro ente pubblico competente, anche se i

lavori di ammodernamento o nuova costruzione non siano ancora iniziati.

Definisce norme tecniche per la sicurezza, accessibilità, esercizio, sicurezza pubblica e ordine e sicurezza e sicurezza antincendi “equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica”.

