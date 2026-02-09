Prorogata dal Ministero del Lavoro la scadenza per aderire al concorso Salute e sicurezza…insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola. Concorso per progetti scolastici indetto dal Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione e Inail.

La nuova scadenza, originariamente del 2 marzo, è fissata al 31 marzo 2026. Più che raddoppiati inoltre i premi per i primi tre classificati che saranno ora di 7mila, 5mila e 3mila euro.

