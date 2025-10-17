  

Ministero del Lavoro incentivi all'assunzione
Nuova piattaforma incentivi Piano Integrato Autoimpiego

Con nota del 15 ottobre il Ministero del Lavoro informa sull’apertura della nuova piattaforma gestita da Invitalia per la richiesta di agevolazioni che rientrano nel Piano Integrato Autoimpiego.

Questa la piattaforma. Gli incentivi rientrano in gran parte nelle misure:

  • Resto al Sud 2.0;
  • Autoimpiego Centro-Nord.

Riguardano under 35, inoccupati, GOL o con reddito inferiore alla soglia di incapienza. Per la costituzione di lavoro autonomo, ditte, società tra professionisti.

