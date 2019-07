L’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/2008 definisce con il comma 1 alla lettera b) che tra i doveri del lavoratore rientri l’obbligo di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

In riferimento alla nomina degli addetti aziendali alla gestione della prevenzione incendi, icontenuti, le modalità di erogazione dei corsi di formazione e la durata in considerazione del livello di rischio aziendale, sono stati definiti all’origine dal decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998. Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Dm del 10/03/98, il Datore di Lavoro ha la responsabilità di classificare il livello di rischio aziendale in basso, medio o alto, tenendo in considerazione i criteri previsti dall’allegato I e quindi la presenza di materiale combustibile liquido, gassoso o solido e di fonti di innesco. In funzione del livello di rischio aziendale i percorsi formativi per l’addetto antincendio variano in termini di modalità di erogazione, di durata e di contenuti.

Gli argomenti minimi e la durata dei corsi per addetti antincendio aziendali sono definiti con l’allegato IX al DM del marzo 98, che dispone una durata minima per il rischio basso di quattro ore, per il rischio medio di otto ore e per il rischio alto di dodici ore, queste ultime con esercitazioni pratiche.

Tutto626 propone corsi di formazione base e di aggiornamento per gli addetti antincendio aziendali. Il corso base rischio basso prevede un programma formativo suddiviso in tre parti: Parte I (Principi e prodotti della combustione; Sostanze estinguenti da usare in funzione del tipo di incendio; I rischi dell’incendio per l’uomo; Quali comportamenti adottare nel caso si sprigioni un incendio); Parte II (Le misure di protezione dagli incendi; Modalità di evacuazione in caso di incendio; Come richiedere l’intervento dei soccorsi); Parte III (Cosa sono e come funzionano gli estintori portatili).

Il corso di aggiornamento si articola sugli argomenti relativi al corretto impiego degli estintori portatili e alla compilazione del registro antincendio.

Ti potrebbe interessare