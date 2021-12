Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.287 del 2 dicembre 2021 il Decreto 24 novembre 2021 Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.

Il decreto riporta in un nuovo allegato una serie di modifiche al precedente allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Entreranno in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in GU e non interesseranno le attività che fino a quel momento saranno state progettate o saranno già conformi alle norme tecniche decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e quindi al precedente allegato.

