Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 30 maggio 2022 il Decreto 19 maggio 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Decreto in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in GU.

Le norme tecniche riguardano edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m esistenti e di nuova realizzazione e possono essere utilizzate in alternativa alle norme di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246.

Nel decreto 3 agosto 2015 vengono inserite con il numero “77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione”.

Nel relativo all’allegato 1 del decreto sezione V tramite il capitolo “V.14 – Edifici di civile abitazione”.

