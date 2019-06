Pubblicata da Inps la circolare n.79 del 3 giugno 2019 Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2019. Circolare che indica i valori di calcolo per le prestazioni riguardanti i lavoratori dipendenti e autonomi.

Il documento riporta i dettagli delle retribuzioni 2019 per malattia, maternità/paternità e tubercolosi che interessano lavoratori soci di società e di enti cooperativi, agricoli a tempo determinato, compartecipanti e piccoli coloni, italiani in paesi extracomunitari. Quindi maternità e paternità per lavoratori domestici e autonomi.

Nella seconda parte indica gli importi per maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera per la Gestione separata; assegno di maternità dei Comuni; assegno maternità per lavori atipici; limiti per il congedo parentale. “Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità”.

Info: Inps circolare n.79 del 3 giugno 2019

