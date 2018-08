ROMA – Con messaggio n.3014 del 27 luglio 2018 Inps informa sull’attivazione del servizio online per l’invio delle domande per i riposi giornalieri per allattamento e per l’assegno di maternità a carico dello Stato.

Sia per i riposi giornalieri che per l’assegno di maternità le modalità di invio telematico attivate dall’Inps sono:

“WEB – tramite il servizio on-line accessibile direttamente dal cittadino con PIN dispositivo collegandosi al sito dell’istituto (www.inps.it);

Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN”.

Anche la documentazione dovrà essere presentata online. La certificazione medica per l’istruttoria dovrà invece essere presentata in copia originale a sportello o a mezzo raccomandata.

Previsto per entrambe le procedure un periodo transitorio di tre mesi a partire dal 27 luglio durante il quale sarà possibile espletarle ancora in modalità tradizionale.

Info: Inps messaggio 27 luglio 2018 n.3014

