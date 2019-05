Sono stati pubblicati da Anpal Sevizi gli elenchi dei candidati ammessi alla prova per diventare Navigator, ovvero per entrare a fa parte del personale che gestirà le offerte di lavoro per chi beneficia del Reddito di cittadinanza.

Si tratta degli elenchi riguardanti l’avviso di selezione dello scorso aprile. Le liste sono suddivise per Regioni e Province e i candidati sono segnalati con nome proprio e numero di protocollo. Con l’indicazione del giorno e dell’ora della convocazione.

Le prove sono previste nei giorni 18, 19 e 20 giugno presso la nuova Fiera di Roma, entrando dall’ingresso Nord, Padiglione 9.

Le richieste di ausilio dei candidati con disabilità dovranno essere inviate a selezionenavigator@anpalservizi.it entro e non oltre 5 gg solari dalla data di pubblicazione degli elenchi.

Info: Anpal, elenchi candidati ammessi alla prima prova Navigator

