Fondo nuove competenze 3. Come annunciato lo scorso novembre dal Ministero del Lavoro è stato pubblicato il 5 dicembre l’Avviso pubblico Fondo nuove competenze 3 – Competenze per le innovazioni, nuova edizione dell’iniziativa a sostegno di percorsi formativi per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori finalizzato alla transizione digitale ed ecologica delle imprese, a nuova occupazione e a reti di impresa.

Il contributo riguarda datori di lavoro privati per il costo del lavoro del personale. Fondo di 731 milioni di euro suddiviso su tre fasce regionali. Verrà coperto il costo delle ore dedicate alla formazione, sostenuto da datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

I tre ambiti per i quali verranno erogati i finanziamenti sono:

sistemi formativi;

filiere formative;

singoli datori di lavoro.

Domande su MyANPAL dal 10 febbraio al 10 aprile 2025.

