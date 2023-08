Con nota del 25 agosto il Ministero del Lavoro informa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 8 agosto 2023 Supporto per la formazione e il lavoro.

Il decreto istituisce dal 1° settembre 2023 il Supporto per la formazione e il lavoro – SFL come previsto dall’art. 12 del decreto-legge

4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il provvedimento riporta indicazioni sui beneficiari e come presentare richiesta.

Articolo 2: ” Possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro

6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione. […]

Il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria”.

Attraverso il nuovo portale del SFL i beneficiari potranno accedere alle proprie informazioni su corsi, tirocini e politiche attive del lavoro.

Inps

Dal 25 agosto la nota Inps sul nuovo sistema e sulle comunicazioni che l’Istituto sta inviando ai nuclei familiari che dal 1° settembre possono presentare domanda.

Nota attraverso la quale riporta inoltre la guida interattiva e le FAQ.

