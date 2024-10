Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.253 del 28 ottobre 2024 il Decreto legge 28 ottobre 2024, n. 160 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in vigore dal 29 ottobre 2024.

Si tratta del provvedimento adottato dal Governo il 21 ottobre 2024. Nel Capo I riguardante il lavoro include disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso:

sostituzione di Anpal con Inail nelle previsioni dei decreti 23 ottobre 2018, n. 119 e decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 riguardanti la regia della Rete del lavoro agricolo di qualità ;

; modificato l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 863, inserendo i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo nella regolamentazione del bando Isi ;

; modifiche all’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 sulle Liste di conformità: “A seguito del rilascio dell’attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro e’ considerato a basso rischio di irregolarità e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformita’ INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche’ le attivita’ di indagine disposte dalla Procura della Repubblica”;

introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) per individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e i primi due settori sui quali verranno applicati verranno definiti da un prossimo decreto entro il 31 dicembre 2025, almeno altri sei settori verranno definiti entro entro il 31 agosto 2026;

modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, per definire modalità di accesso da parte dell'Ispettorato nazionale al Portale nazionale del sommerso, accesso per pubbliche amministrazioni e enti che erogano o gestiscono fondi pubblici.

Il decreto riporta quindi nuove disposizioni per il reclutamento del personale docente tecnico-pratico, provvedimenti per la crisi occupazionale nel settore moda, incremento di 4 milioni di euro 2024 per la fornitura di libri di testo alle famiglie meno abbienti.

