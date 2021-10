DM 1° settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti. Questa la circolare dei Vigili del Fuoco n.14804 del 6 ottobre 2021 che riporta indicazioni sull’applicazione del DM apparso in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 settembre e che sarà in vigore tra un anno.

Il documento tratta in particolare la formazione degli addetti alla manutenzione di impianti sistemi e attrezzature, i contenuti dei corsi, le caratteristiche dei docenti, le attrezzature che questi devono utilizzare. Differenziando i compiti dei docenti per la sola parte teorica, pratica o per entrambe le parti. Allegando i modelli per l’ammissione all’esame per la qualifica di manutentore.

Le indicazioni sono strutturate su tre appendici:

“Caratteristiche dei docenti e centri di Formazione; Programmi corsi manutenzione presidi; Richiesta di ammissione all’esame per l’abilitazione a tecnico manutentore qualificato dii impianti, sistemi e attrezzature antincendio” (Caso 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione; Caso 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato ii punto 1 comma 5 (norma transitoria); Caso 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato ii punto 4 comma 4 (norma transitoria – solo valutazione del curriculum e prova orale).

La circolare ricorda che sono esclusi dall’applicazione del decreto gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti da art. 1, comma 2 del decreto 37/2008.

