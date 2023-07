Annunciate dal ministro del Lavoro Calderone il 25 luglio norme per l’emergenza caldo in edilizia e agricoltura e un nuovo documento quadro per i rischi sul lavoro derivanti dall’esposizione alle alte temperature.

L’annuncio del Ministero del Lavoro è arrivato a margine del tavolo tecnico al quale hanno preso parte il ministro della Salute Schillaci e rappresentati Inl, Inps, Inail, Anci, Upi, Conferenza delle Regioni, associazioni datoriali e sindacali.

Per quanto riguarda le norme, si prevede la cassa integrazione a ore, su richiesta, per edilizia e agricoltura, che sarà esclusa dalle settimane del biennio mobile.

Si è discusso quindi del documento tecnico per la riduzione del rischio temperature elevate, che su bozza dei ministeri Lavoro e Salute verrà ora inviato alla contrattazione territoriale per il dettaglio dei contenuti.

Il ministro Calderone: “Sui cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo sempre più frequentemente negli ultimi anni c’è la necessità di una nuova visione e di misure dal respiro più ampio, capaci di includere azioni per la gestione della contemporaneità sul territorio nazionale di eventi meteorologici estremi molto diversi tra loro. Insieme agli ulteriori interventi normativi necessari, il coinvolgimento delle parti sociali nel confronto è alla base di una strategia che intende mettere, ancora una volta, la sicurezza dei lavoratori al primo posto“.

