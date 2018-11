Pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto interministeriale del 28 novembre 2018 con i settori e le professioni individuati per il 2019 con un tasso di disparità uomo-donna che supera del 25% il valore medio annuo. Decreto in attuazione attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e per la concessione degli incentivi previsti dall’articolo 4, comma 11 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

I settori e le professioni vengono raccolte in due allegati A e B. Il tasso di disparità di riferimento è stato rilevato nel 2017 nella misura del 9,2%. “La soglia sopra la quale una professione è caratterizzata da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari a 11,5%”.

Info: Ministero del Lavoro decreto interministeriale 28 novembre 2018

