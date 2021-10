Distacco transnazionale lavoratori. Il Ministero del Lavoro informa che a partire dal 2 novembre 2021 sarà online il sistema per l’invio allo stesso Ministero delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi in caso di lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.

Si tratta delle nuove modalità di comunicazione previste dal Decreto n. 170 del 6 agosto 2021 che he definito nuovi standard e regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni. In dettaglio per:

La nuova procedura online Distacco transnazionale sarà disponibile su http://servizi.lavoro.gov.it dalle ore 12.00 del 2 novembre.

Ti potrebbe interessare