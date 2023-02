Potenziamento delle norme in materia sicurezza sul lavoro contenute nel Tu e maggiori ispezioni. Questo quanto annunciato dal ministro del Lavoro Calderone lo scorso 10 febbraio.

Il ministro ha annoverato la salute e sicurezza sul lavoro tra gli obiettivi strategici del Governo e ha ricordato la task force attivata in materia.

Ha ricordato quanto già previsto dal Dlgs 81/2008, riferimento per datori di lavoro, rappresentanze e lavoratori prevedendo il rafforzamento delle norme stesse e ha quindi annunciato un incremento della vigilanza accompagnato dall’assunzione di oltre 1000 ispettori.

Così il ministro Calderone: “Il tema degli infortuni mortali è una ferita per tutti. A fronte dei numeri degli infortuni che non diminuiscono nonostante un apparato normativo importante, il Governo sin dal suo insediamento ha messo tra le sue linee di azione prioritarie la sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo solco va il tavolo per la sicurezza che nella riunione del 12 gennaio scorso ha elaborato una serie di proposte legislative per estendere l’assicurazione Inail in ambito scolastico e per prevedere forme di sostegno alle famiglie dei giovani morti nei percorsi di alternanza e a scuola. Il Ministero ha tra i propri obiettivi una serie di iniziative e di azioni da mettere in campo, sul fronte della cultura della sicurezza, dell’intensificazione delle azioni formative e delle modifiche per rendere le norme più efficaci e incisive”.

Ti potrebbe interessare