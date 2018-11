Benefici previdenziali per esposizione ad amianto anche nel 2019-2020. Questo riporta il messaggio 15 novembre 2018, n. 4253 dell’Inps che interessa gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoinbentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata (lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La nota riporta chiarimenti in merito all’estensione biennale disposta dall’articolo 13-ter del Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 che è intervenuto sull’articolo 1, comma 117, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di consuguenza sull’articolo 1, comma 275 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Disponendo l’accompagnamento alla quiescenza fino all’anno 2020.

La nota riporta la scadenza per l’invio delle domande telematiche per l’accesso al beneficio: 30 novembre 2018. Come sempre sarà possibile l’invio online, tramite Contact Center multicanale, o attraverso patronati e intermediari.

Per ulteriori indicazioni Inps ricorda i precedenti messaggi n. 2769/2016 e n. 3329/2016.

Info: Inps messaggio n.4253 15 novembre 2018

