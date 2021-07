Rientro sul lavoro post Covid e con sindrome post Covid. Pubblicate da Eu-Osha due guide sulla gestione della ripresa lavorativa di persone che abbiano contratto Covid in forma grave o con sintomi di lunga durata. Due guide tradotte in ogni lingua UE, anche in italiano, una per i lavoratori e una per i dirigenti.

La prima è: L’infezione da Covid-19 e sindrome post Covid. Guida per i lavoratori. Guida per i dipendenti in via di guarigione.

Un volume che affronta il rientro graduale al lavoro nel momento in cui sia migliorata la forma fisica e mentale, nel momento in cui il lavoro inizi a entrare nel processo di guarigione. Questo l’indice:

Collaborazione tra dipendenti e datori di lavoro,

Durante la malattia,

Il rientro al lavoro,

Esempi di modifiche alle mansioni,

Come possono aiutarvi i servizi sanitari aziendali?

Le responsabilità generali del vostro datore di lavoro.

La seconda è Infezione da Covid-19 e Covid luga Guida per i dirigenti. Sostegno al rientro dei lavoratori: punti salienti.

Il tema in questo caso è il ruolo dei dirigenti e quanto possano essere importanti nella gestione dei dipendenti d’azienda. Le prassi e i comportamenti per agevolare il rientro della persona a lavoro, il dirigente come punto di contatto tra le persone. L’indice:

Cosa sono il «post COVID» e la «COVID lunga»?

Perché i dirigenti sono importanti per sostenere il rientro al lavoro?

Cosa dovrebbero fare i dirigenti per aiutare collaboratori con COVID lunga a tornare al lavoro?

Esempi di modifiche del lavoro,

In che modo i servizi di medicina del lavoro possono aiutare i dirigenti e i lavoratori che rientrano al lavoro?

Responsabilità generali del dirigente.

