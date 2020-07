Superbonus 110%. È stata rilasciata dall’Agenzia delle Entrate la guida Novità in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, Sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (luglio 2020). Accompagna da un comunicato stampa del 24 luglio 2020.

Il volume riporta ogni informazione utile alla fruizione dell’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio convertito con la Legge 17 luglio 2020 n.77.

Le spese oggetto del bonus dovranno essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per efficienza energetica degli edifici e interventi antisismici, effettuati su parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due) e non su A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). A partire dalle spese definite trainanti.

Il bonus spetta a persone fisiche che detengono un immobile, condomini, IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche, Irse per la partecipazione agli interventi trainanti.

Può essere goduto attraverso la fruizione diretta, in sconto fattura o con cessione del credito (anche per recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate). La guida riporta in coda casi pratici e Faq. Questo l’indice:

L’Agevolazione;

Chi può usufruirne;

La misura della detrazione;

Interventi agevolabili;

Requisiti degli interventi ammessi al superbonus;

Alnternative alle detrazioni;

I contorlli dell’Agenzia;

Adempimenti;

Casi pratici;

FAQ.

Info: guida Agenzia Entrate Superbonus 110%

