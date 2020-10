Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. Questo il nuovo documento pubblicato dal Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità e curato dal Ministero, Iss, Consiglio superiore sanità, Dipartimento Protezione Civile, Inail, Fbk, Conferenza Stato Regioni, AREU 118 Lombardia, Struttura commissariale straordinaria per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, Aifa, Inmi Spallanzani, Università Cattolica di Roma.

Approfondimento complementare ai documenti generali già resi pubblici su preparedness, pianificazione e contesti specifici. Il volume intende raccogliere gli strumenti già disponibili, riorganizzare una cassetta degli attrezzi per le autorità di sanità pubblica per fronteggiare l’epidemia nell’attuale stagione autunno- invernale.

Presenta quattro scenari ipotetici ai quali dover rispondere: trasmissione del virus localizzata; sostenuta; sostenuta e diffusa; trasmissione fuori controllo.

Riporta azioni e orientamenti declinabili nelle Regioni, non vincolanti e scalabili e che abbiano come punto di riferimento gli otto pilastri di intervento dell’Oms:

Pilastro 1: Coordinamento nazionale, pianificazione, e monitoraggio;

Pilastro 2: Comunicazione del rischio e coinvolgimento della popolazione;

Pilastro 3: Sorveglianza, team di risposta rapida, indagine sui casi;

Pilastro 4: Punti di ingresso/sanità transfrontaliera;

Pilastro 5: Laboratori nazionali;

Pilastro 6: Infection prevention and control (IPC);

Pilastro 7: Gestione clinica dei casi;

Pilastro 8: Supporto operativo e logistica.

Questo l’indice:

“Capitolo 1. Preparazione e risposta alla pandemia COVID-19;

Capitolo 2. Fasi della pandemia da COVID-19 in Italia (dicembre 2019 -settembre 2020);

Capitolo 3. Possibili scenari epidemici nel periodo autunno-invernale in Italia;

Capitolo 4. Politiche adottate in Italia per affrontare la stagione autunno-invernale 2020 in riferimento ai pilastri strategici OMS;

Capitolo 5. Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale;

Appendice A. Strumenti e provvedimenti per la risposta a COVID-19 in Italia nella stagione autunno-invernale 2020″.

Info: Inail, Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale

Ti potrebbe interessare