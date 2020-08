Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale. Questa la circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2020 che analizza i dati e i mesi appena trascorsi in epidemia Covid e riporta quattro scenari con quattro differenti situazioni di trasmissibilità e criticità in riferimento al prossimo autunno.

Preparedness. Scopo del documento è inviare indicazioni e supporto per la preparazione dei sistemi sanitari regionali per la stagione autunno inverno 2020-2021 e per fronteggiare andamenti differenti dell’epidemia. Un documento per individuare “tutte le attività volte a minimizzare i rischi

posti dalle malattie infettive ed a mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità pubblica, a prescindere dalla entità dell’evento (locale, regionale, nazionale, internazionale)”.

19.187.943 casi di Covid nel mondo e 716.075 decessi dai dati Oms 8 agosto 2020; 3.545.395 casi e 216.097 decessi in Europa. Dal 30 gennaio al 29 luglio 2020 246.602 casi confermati di infezione in Italia, 34.213 morti.

Questo l’indice della circolare:

Epidemia da SARS-CoV-2 in Italia: sintesi epidemiologica – Lezioni apprese dalla prima ondata epidemica.

Possibili scenari nel periodo autunnale ed azioni di risposta modulare.

Attività del livello nazionale e raccomandazioni alle Regioni/PPAA.

Allegato 1: COVID-19 preparedness checklist – sistema sanitario regionale.

Allegato 2: Elementi di risposta ad un rapido aumento di casi di infezione da SARS-CoV-2 sul territorio – logical framework.

Info:

Ministero Salute, elementi preparazione e risposta Covid prossimo autunno

Ti potrebbe interessare