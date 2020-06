Relazione 2019 sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. Questo il documento presentato dall’Ispettorato del lavoro il 24 giugno 2020 e segnalato dal Ministero del Lavoro.

Sono state 51.558 le convalide emesse nel 2019 + 4% rispetto al 2018: 98% dimissioni ovvero 50.674, il 95% delle quali volontarie e il 3% per giusta causa. Risoluzioni consensuali 2%.

Le convalide per l’84% hanno riguardato dipendenti italiani, il 73% dei provvedimenti lavoratrici madri, stessa percentuale del 2018. Il 75% fascia d’età 29-44 anni. Anzianità di servizio, 54% fino a 3 anni, 35% da 3 a 10 anni. Il 60% delle convalide lavoratrici e lavoratori con un solo figlio o in attesa del primo.

Motivazioni delle dimissioni:

35%: a difficoltà di conciliare l’occupazione lavorativa con le esigenze di cura della prole (per assenza di parenti 27%;

18% difficoltà conciliazione lavoro con la cura del bambino per ragioni legate all’azienda dove lavoro;

35% passaggio ad altra azienda.

Il 94% delle dimissioni/risoluzioni convalidate ha interessato operai e impiegati, il 76% nel Terziario. 64% Nord, 18% Centro, 16% Sud. In prevalenza grandi imprese (9.841 convalide quindi 3.932 medie, 2.808 piccole e 1.523 micro imprese).

Così i dati sono stati commentati dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo: “​I dati diffusi oggi dall’INL riguardanti le lavoratrici madri che si sono dimesse nel 2019, soprattutto a causa delle difficoltà di conciliare i tempi di vita con quelli del lavoro, confermano la necessità e l’urgenza di misure rivolte loro come quelle su cui il Governo è già concentrato.

Per le madri-lavoratrici, i primi tre anni di vita di un bambino rappresentano il periodo in cui occorre un maggiore sostegno. Un primo passo avanti lo abbiamo già fatto con il Family Act nel quale, fra le altre cose, oltre all’assegno unico e al potenziamento dei congedi parentali è prevista una quota di riserva della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni”.

Info: Inl relazione annuale convalide 2019

Ti potrebbe interessare