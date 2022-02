Rilasciato da Inps il portale sull’Assegno unico e universale, con informazioni, FAQ e scadenze sulla nuova misura unica per tutti i nuclei familiari in vigore dal 1° marzo 2022. La nota Inps del 21 febbraio 2022.

Simulatore e tutorial

Cos’è, chi ne ha diritto, come e quando fare la domanda. Il sito riporta ogni informazione sulla misura previdenziale introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021.

L’Assegno unico e universale ricordiamo come assorba altri benefici come Bonus premio nascita, Anf, detrazioni fiscali peri figli fino ai 21 anni. Riguarda i figli fino ai 21 anni, non ha limiti di età in presenza di ragazzi con disabilità e viene concesso dal 7° mese di gravidanza.

Questo il video tutorial.

Questo il simulatore. Le FAQ.

Importi: da 50 euro per ogni figlio con Isee non presente o superiore ai 40mila euro fino a 175 euro per Isee sotto i 15mila euro.

Domande dal 1° gennaio 2022. Per le richiesta presentate dal 28 febbraio prestazioni erogate dalla metà di marzo, arretrati concessi fino alle richieste presentate entro il 30 giugno.

Al 21 febbraio 2022 Inps ha registrato 2.280.705 domande.

