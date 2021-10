Lavoratori fragili. Con messaggio del 13 ottobre 2021 n.3465 Inps ricorda la proroga al 31 dicembre 2021 disposta dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, del periodo di tutela previsto dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Fino al 31 dicembre i lavoratori con certificazione sanitaria e che non possono lavorare in modalità agile potranno beneficiare dell’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero e della possibilità di essere assegnati a diversa mansione o essere coinvolti in attività formative.

I ricorsi amministrativi, riferiti a provvedimenti di diniego delle tutele, saranno presi in carico in autotutela dalle strutture Inps competenti.

