Con nota del 2 maggio il Ministero del Lavoro riassume i provvedimenti riguardanti lavoro sommerso e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile. Annunciati lo scorso 13 aprile dal Governo al momento dell’approvazione.

Istituito con l’articolo 19 decreto il Portale nazionale del sommerso (PNS). Il portale dovrà raccogliere dati, risultati, atti e verbali della vigilanza condotta in materia dall’Ispettorato nazionale del lavoro, Inps, Inail, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Sostituirà e integrerà le banche dati esistenti.

Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’attuazione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Articolo 20. Protocolli Inail con aziende e grandi gruppi impegnanti nel Pnrr per formazione oltre gli obblighi di legge, ricerca e sperimentazione, sviluppo modelli organizzativi e comunicazione.

Prevista infine dal decreto la riforma del reclutamento nella Pubblica Amministrazione anche per l’equilibrio di genere e certificazione parità di genere nel Codice di contratti pubblici.

