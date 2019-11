Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31 ottobre 2019 il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 ottobre 2019 Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il decreto riporta un allegato che va a modificare l’allegato I del decreto agosto 2015. Le integrazioni riguardano le sezioni:

G Generalità;

S Strategia antincendio (I – II- III);

V Regole tecniche verticali;

M Metodi.

In vigore dal 1° novembre, resta l’applicazione dell’art. 3, comma 3 e dell’art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007 – Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per quanto concerne la durata dei servizi nella progettazione della sicurezza antincendio, paragrafo G.2.7 dell’allegato 1.

Info: GU n.256 31 ottobre 2019 Decreto 18 ottobre 2019

