Attivata da Inps la procedura per la compilazione delle domande di

congedo straordinario per i lavoratori dipendenti in caso di sospensione scuola media (II e III) in zona rossa; su tutto il territorio nazionale e centri assistenziali in caso di studente con disabilità grave.

La procedura riguarda quanto già indicato dall’Istituto con la circolare n. 2 del 12 gennaio 2021 è attiva e potrà essere utilizzata con PIN rilasciato da Inps prima del 1° ottobre 2020, SPID, CIE, CNS; numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164; patronati.

Le domande possono riguardare anche i casi antecedenti febbraio 2021, ma non anteriori al 9 novembre 2020.

Info: Inps circolare n.5 del 4 febbraio 2021

