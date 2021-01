Pubblicata da Inps e segnalata dal Ministero del Lavoro la circolare n.2 del 12 gennaio 2021 con nuove indicazioni sui congedi straordinari per genitori di studenti delle secondarie di primo grado in caso di DAD nelle zone rosse e per genitori di figli con disabilità grave in caso di DAD indipendentemente dalla classificazione territoriale.

Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

La circolare riguarda quanto previsto dall’articolo 22 -bis della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 che ha recepito l’articolo 13 del decreto-legge n. 149/2020.

Le disposizioni riguardano genitori di alunni della classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado nella zona rossa e genitori di alunni con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado oppure ospiti di centri diurni assistenziali, indipendentemente dallo stato di rischio Covid del territorio.

Questo l’indice della circolare:

“Platea dei destinatari del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado.

Requisiti per la fruizione del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado.

Durata del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado ed indennizzo delle giornate lavorative.

Situazioni di incompatibilità del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado.

Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.

Presentazione della domanda.

Monitoraggio della spesa.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio.

Istruzioni contabili”.

Info: Inps circolare n.2 del 12 gennaio 2021

Ti potrebbe interessare