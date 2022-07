La quarta dose è fondamentale per gli over 60. Questa la nuova campagna di comunicazione video sul vaccino Covid avviata dal Ministero della Salute il 26 luglio 2022. Campagna che vede la partecipazione del premio Nobel per la fisica il prof. Giorgio Parisi.

#problemacomplessosoluzionesemplice

La campagna ricorda che la seconda dose booster per gli over 60, la cui somministrazione è stata autorizzata dal Ministero l’11 luglio , aumenta ancora la protezione contro la malattia grave e riporta la protezione al massimo livello. Le FAQ e le Fake news.

