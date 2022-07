Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19. Pubblicata dal Ministero della Salute l’11 luglio la circolare n.32264 per l’avvio della somministrazione della cosiddetta quarta dose agli over 60.

La circolare aggiorna quanto contenuto nella n.21209 8 aprile 2022, viene pubblicata a seguito della nota Ema – Ecdc dell’11 luglio 2022 e deriva dalla “condizione di aumentata circolazione virale con ripresa della curva epidemica, associata ad aumento dell’occupazione di posti letto nelle aree mediche e, in minor misura, nelle terapie intensive” e dalle “evidenze disponibili sulla efficacia della seconda dose di richiamo (second booster) nel prevenire forme gravi di COVID-19 sostenute dalle varianti maggiormente circolanti”.

Viene fortemente raccomandato:

second booster con vaccino mRNA a tutte le persone sopra i 60 anni ;

; alle persone sopra i 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti indicate nell’allegato 2 della stessa circolare;

motivata da patologie concomitanti/preesistenti indicate nell’allegato 2 della stessa circolare; somministrazione a 120 giorni dalla prima dose di richiamo effettuata o dalla data del test dell’ultima guarigione;

dalla prima dose di richiamo effettuata o dalla data del test dell’ultima guarigione; Comirnaty e Spikevax agli over 18, Cominarty 12-17 anni.

Nella stessa circolare viene ricordato che da aprile viene somministrata la seconda dose booster agli over 80 e over 60 con elevata fragilità.

Le note del Ministero della Salute e dell’Aifa.

