Assicurazione infortuni domestici. Con una nota del 9 settembre Inail ricorda la scadenza per il pagamento degli 11,09 euro per l’integrazione del premio annuale.

Il premio è stato fissato a 24 euro dalla Legge di bilancio 2019 (riferimento è l’articolo 1, comma 534) che ha al contempo ampliato la platea di beneficiari passando dai 65 ai 67 anni. Ridotto il grado di invalidità al 16%, una tantum di 300 euro per inabilità tra il 6% e il 15%. Assegno per assistenza continuativa a titolari di rendita per infortunio domestico che si trovano in gravi condizioni menomative (Allegato n. 3 del Dpr 1124/1965).

L’integrazione andrà versata a Inail entro il 15 ottobre 2019.

Info: Inail, integrazione premio assicurazione infortuni domestici

Ti potrebbe interessare