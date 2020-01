#Perunavoltapensaame. Questa la nuova campagna di comunicazione sull’assicurazione contro gli infortuni domestici lanciata da Inail il 27 dicembre 2019. Campagna sull’assicurazione e sulla cultura della prevenzione, che si concluderà il 31 gennaio 2020 in concomitanza della scadenza del pagamento del premio.

Obiettivi dell’iniziativa, video e social, sarà la diffusione di informazioni per la cultura della sicurezza e della prevenzione e di indicazioni basilari riguardanti l’assicurazione. Come:

obbligatorietà;

fascia d’età elevata fino ai 67 anni;

premio di 24 euro;

detraibilità;

gratuità per reddito lordo fino a 4.648,11 euro e reddito familiare fino a 9.296,22 euro.

Alcuni criteri sono stati rivisti dalla Legge di bilancio 2019, che ha portato ad esempio l’età da 65 a 67 anni, ridotto dal 27% al 16% il grado di inabilità per la rendita, una tantum di 300 euro per inabilità 6-15%, assegno una tantum ai superstiti di 10mila euro.

Circolare sui servizi telematici

Il 30 dicembre 2019 Inail ha pubblicato la circolare n.37 del 30 dicembre 2019 con istruzioni inerenti i servizi telematici, il cui utilizzo da gennaio 2020 diviene esclusivo.

Le istruzioni riguardano le modalità da seguire per la prima iscrizione, iscrizione e rinnovo per gli esonerati dal premio, la cancellazione.

Così il presidente Inail Franco Bettoni: “La grande incidenza di infortuni di diversa natura e gravità, legati ai tanti elementi di rischio presenti in casa, come fuoco, elettricità e gas, rendono doveroso da parte nostra un impegno serio per promuovere la cultura della prevenzione tra le mura domestiche. L’assicurazione dedicata alle casalinghe e a quanti si occupano a tempo pieno della cura della casa è una risposta prima di tutto culturale allo stereotipo che considerava i lavori domestici privi di dignità e di riconoscimento sociale. Le casalinghe mettono a rischio la loro salute ogni giorno, mentre si prendono cura degli altri”.

Info: Inail #Perunavoltapensaame

