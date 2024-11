Avviso pubblico infortuni in ambito domestico 2024. Pubblicato da Inail il 26 novembre 2024 il bando che finanzia interventi informativi sulla consapevolezza dei rischi in ambito domestico, sulle misure di prevenzione e sull’assicurazione obbligatoria.

Il bando stanzia 400mila euro per iniziative condotte in forma singola o aggregata da: “organizzazioni espressamente riportate nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.204 del 15 ottobre 20211, anche per il tramite delle società di servizi controllate (ai sensi art.2359 Codice Civile, comma 1, punto 1) o di diretta ed esclusiva emanazione delle predette organizzazioni, con esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti”.

Le attività informative dovranno essere destinate a persone sopra i 18 anni compiuti che svolgono attività domestiche a titolo gratuito.

Ammessi progetti che avranno una spesa compresa tra i 20mila e i

140mila euro.

Domande online tramite procedura informatica le cui date verranno pubblicate entro il 10 gennaio 2025. Progetti ammessi in ordine cronologico.

