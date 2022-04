Avviso pubblico 2022 per il finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico. Questo il nuovo bando Inail pubblicato il 26 aprile 2022 che stanzia 500mila euro per una campagna informativa sul rischio infortuni domestici, sulla prevenzione e sull’assicurazione obbligatoria.

Il bando riguarda sindacati e associazioni di casalinghe, in particolare “Tutte le organizzazioni espressamente riportate nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.204 del 15 ottobre 20211, anche per il tramite delle società di servizi controllate (ai sensi art.2359 Codice Civile, comma 1, punto 1) o di diretta ed esclusiva emanazione delle predette organizzazioni, con esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti”.

I progetti informativi dovranno essere organizzati in insiemi di iniziative regionali che coinvolgano non meno di 50 partecipanti in almeno 6 regioni differenti, con ogni iniziativa che potrà avere anche gli stessi contenuti in regioni differenti e presenze da 15 a 50 partecipanti.

Ci si dovrà attenere a un modulo standard di due ore indicato dall’allegato 1 (qui bando completo e allegati) e a due aree tematiche: rischio ambito domestico e assicurazione infortuni domestici.

Le attività potranno essere svolte in presenza o videoconferenza sincrona. Limiti di finanziamento 20mila e 140mila euro.

Domande online e accolte in ordine cronologico di arrivo. Entro il 31 maggio 2022 verranno pubblicate le date di apertura e chiusura della procedura informatica.

Elenchi delle domande accolte entro 10 giorni dalla scadenza dell’invio.

