La tua casa nasconde tanti pericoli, non sottovalutarli. Lanciata da Inail una nuova campagna di comunicazione sull’assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici.

#SentitiAlSicuro

La campagna viene diffusa su web, tv, radio e stampa per tutto il mese di gennaio, fino alla scadenza per la sottoscrizione della polizza 31 gennaio 2023 e ne ricorda termini e importi:

riguarda persone tra i 18 e i 67 anni ;

; premio annuale di 24 euro;

rendita mensile per inabilità dal 16%;

rendita e assegno una tantum ai superstiti di 10.542,25 euro;

inabilità permanete 6-15% una tantum di 337,41 euro;

premio a carico dello Stato con reddito che non supera 4.648,11 euro l’anno e reddito nucleo familiare inferiore ai 9.296,22 euro;

riguarda anche studenti fuori sede, pensionati, lavoratori stagionali, a tempo determinato o in cassa integrazione.

Così il presidente Inail Bettoni: “Con questa campagna vogliamo sensibilizzare chi si occupa quotidianamente dei lavori domestici a riconoscere in anticipo i potenziali fattori di rischio, che sono più numerosi di quelli presenti, per esempio, in un ufficio, anche se spesso non ce ne rendiamo conto”.

La pagina informativa Inail sulla campagna, sull’assicurazione e sul rischio infortuni domestici.

Ti potrebbe interessare