ROMA – È stata pubblicata da Inail la circolare n. 8 del 12 febbraio 2018 con indicazioni sulle modalità di erogazione del Fondo in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali.

Il documento riporta indicazioni successive alle disposizioni della Legge di bilancio 2018 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che all’articolo 1 comma 188 ha introdotto tra i requisiti per l’accesso al fondo quello del verbale di conciliazione giudiziale. Ovvero, il fondo viene attivato nei casi in cui sia dovuto il “risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale”.

Per richiedere l’accesso alla prestazione ognuno dei soggetti beneficiari dovrà presentare domanda entro il 28 febbraio 2018 e tale scadenza riguarda sentenze e verbali depositati e sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.

Questo il modello da inviare, la procedura di erogazione è indicata da Inail nella circolare 9 febbraio 2017, n. 7. Importi stabiliti con determinazione Inail, nei limiti di spesa previsti per il 2018 di 10 milioni di euro.

“Si segnala l’importanza per l’utenza del rispetto del termine del 28 febbraio 2018 per la presentazione delle domande, tenuto conto che il Fondo opera soltanto per il triennio 2016-2018″.

Info: circolare Inail n.8 del 12 febbraio 2018

