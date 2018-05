BILBAO – Dust at work. Questo il nuovo filmato con Napo protagonista pubblicato da Eu-Osha per la campagna biennale Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019 dal titolo Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose. Polveri sul lavoro, rischi per la salute, prevenzione.

Stabilimenti, cantieri, pastifici, falegnamerie, allevamenti. Il video presenta vari luoghi di lavoro nei quali possono presentarsi rischi ambientali, inalazione di polveri e materiali nocivi e tossici, rischio esplosioni per innesco con gas e sostanze pericolose.

Polveri di legno metalli, polveri finissime. Napo mostra la gestione del rischio, Dpi e organizzazione dei sistemi di prevenzione per evitare infortuni e malattie professionali come patologie respiratorie e della pelle.

Info: Eu-Osha Napo in… dust at work

